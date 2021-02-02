تفاصيل العثور على طفل اختفى في ظروف غامضة ضواحي سطات

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24” أن مصالح الدرك الملكي في المركرز الترابي سطات تمكنت، أمس الاثنين، من العثور على طفل “يوسف كان قد اختفى من أمام منزل أسرته، في منطقة موالين الواد، ضواحي سطات.

والد الطفل رضوان بنصامدي، أكد لـ”اليوم24″، أنه تم العثور على الطفل في منطقة خلاء ضواحي منطقة موالين الواد لوحده، وهو يحمل بعض الخدوش في جسمه في حين لم يتم توقيف أي شخص له علاقة بالموضوع لحدود الساعة.

وأضاف المتحدث نفسه أن ابنه عان نفسيا، ليلة أمس، بسبب الرعب، الذي عاشه، خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن التحقيقات لاتزال جارية من أجل توقيف المشتبه فيهم في عملية اختطاف ابنه من أمام باب منزله.

وكانت مدينة سطات قد اهنزت، أمس، على وقع اختفاء طفل بشكل مفاجئ، بعدما كان يلعب أمام باب منزل أسرته، أول أمس الأحد، فيما تحوم شكوك حول جريمة اختطافه سيارة رباعية الدفع من نوع “توارك” سوداء.