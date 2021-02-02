شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام .. كورونا المتحور يزداد انتشارًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الثلاثاء أن السلالة الجديدة الأكثر عدوى من فيروس كورونا، والتي اكتشفت أولا في بريطانيا، تزيد من انتشارها في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الصحة، نجوين ثانه لونج، في بيان إن التسلسل الجيني للمرضى في مقاطعة هاي دوونج - وهي بؤرة أكبر تفشي في البلاد منذ بداية الوباء - أكد أن السلالة البريطانية موجودة في المصابين.

وتم اكتشاف حالات الإصابة في هاي دوونج في مصنع يعمل فيه الآلاف. وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالمصنع. وحتى الآن، سجلت فيتنام رسميا 1851 حالة إصابة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.