رئيس "يونيتامس" يبدأ مهامه بالسودان بـ4 محاور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى الخرطوم، الثلاثاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتيس، لمباشرة مهامه.

وكان في استقباله عمر الشيخ، المنسق الوطني السوداني ورئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة.

ورحب الشيخ بفولكر وعلى الثقة التي أولاها إياه مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ودعم الحكومة السودانية لعملية ترشيحه واعتماده رئيسا لبعثة يونيتامس.



وعبر الشيخ عن ثقته بتجارب ومؤهلات فولكر لقيادة بعثة يونيتامس، وتوظيفها في دعم قضايا الانتقال الشائكة بالبلاد، وفقا لأهداف البعثة الاستراتيجية التي طالبت وساهمت في وضعها الحكومة السودانية.

من جانبه، شكر فولكر الحكومة السودانية على الاستقبال الرسمي، وتطلعه لانطلاقة العمل الرسمي لبعثة يونيتامس، وتسخير كل الدعم الفني والدبلوماسي الممكن حول المجالات الأربعة لعمل البعثة.

أوضح أن عمله سيتم بالتشاور والتعاون والتنسيق التام مع كافة مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، وعلى رأسها اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة.

وسيباشر رئيس بعثة يونيتامس أعماله بلقاءات مكثفة مع كافة قيادات هياكل السلطة الانتقالية بالسودان بعد انقضاء فترة تدابير الحجر الصحي الخاصة بجائحة كورونا.

وفي 25 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن السودان انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة بدارفور "يوناميد"، تمهيدا لبدء عمل بعثة "يونيتامس" مطلع العام الجاري.

ووفق قرار مجلس الأمن الدولي، يستمر تفويض بعثة "يونيتامس" اعتبارا من يناير/كانون ثان الجاري، لمدة عام قابل للتجديد، على ألا يتجاوز تفويضها نهاية المرحلة الانتقالية في السودان.



وتتركز مهام البعثة على 4 محاور وهي دعم عملية التحول السياسي، ووضع الدستور، وتنفيذ الوثيقة الدستورية، والتمهيد لإجراء الانتخابات، لتحقيق السلام الشامل والمصالحة الوطنية في السودان.

