ميانمار تغلق مطار العاصمة يانجون حتى مطلع يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت السلطات في ميانمار، الثلاثاء، المطار الدولي في العاصمة يانجون حتى مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير مطار يانجون قوله: "تلقينا أمرا بإغلاق المطار".

وقال مدير المطار فون ماينت إن المطار سيظل مغلقا حتى نهاية مايو/أيار، لكنه لم يذكر تاريخا محددا.

وبحسب صحيفة ميانمار تايمز، فإنه تم إلغاء الإذن بالهبوط والإقلاع لكافة الرحلات بما في ذلك الرحلات الإنسانية حتى 31 مايو/أيار.

وبدت المشاهد أكثر ألماً ما بين سكان يهرعون لتخزين الغذاء وحواجز عسكرية في طرقات العاصمة نايبيداو ومسيرة داعمة للجيش في رانغون بعد ساعات من الانقلاب.

ومنذ أيام، كان واضحا أن الانقلاب مرتقبا، ومع ذلك، أثار حدوثه صدمة في ميانمار إذ أُغلقت الطرقات المؤدية إلى مطارها الدولي الرئيسي وقطعت الاتصالات ليعود البلد إلى عزلته بعد عقد فقط من خروجه منها.



واعتقل الجيش أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة في وقت مبكر الاثنين، قبل ساعات من الموعد المقرر لتولي أعضاء البرلمان الذين انتخبوا مؤخرا مقاعدهم لأول مرة منذ اقتراع نوفمبر/تشرين الثاني الذي حقق حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" فوزا ساحقا فيه.

وأُعلنت حال الطوارئ وتم تعيين الجنرال السابق ميينت سوي رئيسا بالوكالة، لتعود البلاد مجددا إلى الحكم العسكري المباشر بعدما اختبرت الديمقراطية لنحو عقد.

بدوره، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ودول غربية جيش ميانمار بالتطهير العرقي، وهو ما نفاه الجيش.

ويعتزم مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا مناقشة الوضع في ميانمار في جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء حسبما ذكر دبلوماسيون.