شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» عالمياً تتجاوز 103.19 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم، ما يربو على 103.19 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و233 ألفاً و556 وفاة وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت البرازيل، الاثنين، تسجيل 24591 إصابة و595 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد. وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ تسعة ملايين و229 ألفاً و322 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 225 ألفاً و 99 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن ألمانيا سجلت 6114 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليونين و228085 حالة. وأظهرت بيانات المعهد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 57981 بعد تسجيل 861 وفاة جديدة.

وسجلت روسيا، الثلاثاء، 16643 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» منها 1701 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و884730 منذ بدء الجائحة. وذكرت السلطات أنه تم الإبلاغ عن 539 وفاة خلال 24 ساعة لتبلغ بذلك الوفيات الرسمية 74158.