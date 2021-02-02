شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. اعتقال نحو 160 طالباً تظاهروا في جامعة «بوغازيتشي» بإسطنبول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول- رويترز

قال مكتب حاكم إسطنبول إن الشرطة التركية اعتقلت منذ يوم الاثنين 159 شخصاً، إثر احتجاجات في إسطنبول على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان عميداً جديداً ينتمي لحزبه الحاكم في إحدى أكبر الجامعات في البلاد.

وبدأ الطلاب في جامعة «بوغازيتشي» بإسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر؛ قائلين إن تعيين مليح بولو رئيساً للجامعة «أمر غير ديمقراطي».

واحتج المعلمون في الجامعة أيضاً على تعيين بولو.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة يوم الاثنين وهم يرددون شعارات مثل «فلتخرج الشرطة» و«الجامعات لنا».

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن 159 شخصاً اعتقلوا لاحقاً «لعدم إنهاء المظاهرات أمام جامعة بوغازيتشي رغم التحذيرات»، وأضاف أنه تم فتح تحقيق.