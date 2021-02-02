شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» العالمية تبحث عن أدلة بمنشأة للطب البيطري في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ووهان- رويترز

وصل فريق محققين تقوده منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إلى منشأة للطب البيطري في مدينة ووهان في وسط الصين، بحثاً عن أدلة بشأن منشأ جائحة «كوفيد-19». وزار الفريق المستقل مستشفيات رئيسية والفرع الإقليمي لمراكز مكافحة الأمراض وسوق «هوانان» للمأكولات البحرية الذي يعتقد أنه يرتبط بأول الإصابات بفيروس «كورونا» في نهاية 2019.

وقال بيتر داسزاك عضو الفريق ورئيس منظمة إيكوهيلث إليانس، إن الزيارة تمضي «على نحو جيد للغاية»، رداً على سؤال قبيل دخول مركز الطب البيطري. وذكر أثناء المغادرة أن الفريق أجرى «اجتماعات مفيدة جداً»، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

ومن الممكن أن يوفر مركز الطب البيطري في إقليم هوبي، الذي يكافح الأمراض الوبائية في الحيوانات، معلومات بشأن كيفية انتقال فيروس «كورونا» من الخفافيش إلى البشر، ربما عن طريق أنواع وسيطة. وتشير دراسات إلى أن الفيروس قد يكون انتقل من حيوانات المنك أو آكل النمل الحرشفي، لكن هناك أيضاً تكهنات بأن تجار منتجات الخفافيش ربما كانوا يحملون الفيروس قبل شهور من انتشاره في ووهان.

وعلى الرغم من أن معظم الباحثين يقولون إن المرض نشأ على الأرجح في النظم البيئية المضطربة في الصين، فإن بعضهم يعتقد أنه قد يكون تسرب من معهد «ووهان لعلم الفيروسات» الذي يجري أبحاثاً على فيروسات الخفافيش. ومن المتوقع أن يزور فريق المحققين المعهد هذا الأسبوع.