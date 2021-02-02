شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة مدرسية تخدع "ناسا".. وتثير بلبلة وسط السكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت مهمة من إدارة مدرسة ابتدائية طلبت فيها من الطلاب محاكاة ما يمكن أن يحدث لو سقط نيزك على الأرض إلى الكثير من البلبلة، حيث ظن الكثير من الناس أن نيزكاً سقط بشكل حقيقي، ووصل الأمر إلى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" التي طلبت توضيحاً للأمر و تبينت لاحقاً أن الأمر مجرد "خدعة".

ووفق ما أظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ثار حديث عن سقوط نيزك في فناء مدرسة في ولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا.

وبعد انتشار الصور طلبت "ناسا"من إدارة المدرسة تفسيراً حتى جاء الخبر اليقين ، فقد اتضح أن الحجر الصغير والدخان والعشب المحترق الذي ظهر، كان مجرد مهمة من إدارة المدرسة الابتدائية طلبت فيها من الطلاب محاكاة ما يمكن أن يحدث لو سقط نيزك على الأرض. وأظهرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أن النيزك تحرك لمسافة أمتار عديدة في فناء المدرسة وهو ينفث دخاناً مخلفاً حفرة أفقية.

واستحوذت الصور الغريبة اهتمام الكثيرين من سكان ولاية كوينزلاند، وجذب نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التعليقات.

وقال مدير المدرسة مارك ألين: "تلقينا اتصالات عديدة من جميع أنحاء العالم تطلب منا تفسيراً لما جرى، بما في ذلك وكالة "ناسا" التي طلبت منا تقديم تقرير إلى مركز كنيدي للفضاء" ، لكن الحقيقة أن الحدث كله جزء من مهمة مدرسية.

وطلبت المدرسة من طلابها التصرف كما لو أن نيزكاً سقط على الأرض، بما في ذلك الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق به، وإجراء مقابلات مع "الشهود". ووصف ألين ما جرى بأنه "مثير وممتع للغاية في آن واحد".