شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بالعمى نائباً لمحافظ المصرف «المركزي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعيين خالد محمد بالعمى التميمي نائباً للمحافظ اعتباراً من الأول من فبراير2021، وذلك تماشياً مع رؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاستراتيجية، بأن يصبح أحد أفضل البنوك المركزية في العالم.

يتمتع التميمي بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب في مؤسسات وهيئات مرموقة، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في كل من المصرف المركزي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، كما شغل منصب المدير التنفيذي لدائرة الأصول في مجلس أبوظبي للاستثمار.

إن انضمام خالد التميمي إلى المصرف المركزي في هذه الظروف الاستثنائية سيساهم في تسريع وتيرة تحول القطاع المالي في دولة الإمارات ودفع عجلة النمو التي نصبو إليها. وسيعمل على تنفيذ رؤية المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مستدام من خلال الإشراف والرقابة الفعالة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة في إعداد الكوادر الوطنية لتسلم الوظائف الرئيسية بما يضمن استمرارية العمل بالشكل المناسب وتحقيق الأهداف المنشودة.