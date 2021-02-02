تصادم 3 حافلات بدبي يقتل شخصين ويصيب 10



دبي: ”الخليج 365”

أدى حادث تصادم وقع بين 3 حافلات على شارع الخيل في دبي، إلى وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بإصابات متفاوتة، بسبب انحراف مفاجئ لقائد إحدى الحافلات عن مساره، واصطدامه بالحافلتين اللتين كانتا تسيران في مسارهما الصحيح.

وانتقل العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يرافقه نائبه بالوكالة المقدم محمد خلفان، ومناوبو قسم خبراء المعاينة، من إدارة حوادث السير، لمعاينة الحادث وجمع الأدلة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه. فيما نظمت الدوريات المرورية حركة السير والمرور، وأمّنت مكان الحادث، لتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ.

وأوضح العميد المزروعي، أنه عند السادسة والنصف من صباح الثلاثاء، تلقت غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة، بلاغاً عن وقوع حادث اصطدام بليغ بين 3 حافلات على شارع الخيل، حيث انتقلت على الفور الدوريات المرورية إلى المكان.

وأضاف أنه بالمعاينة الأولية، تبين أن سبب الحادث انحراف حافلة من مسربها إلى جهة اليسار، ما تسبب باصطدامها بحافلة أخرى كانت في مسارها الصحيح، ومن شدة الاصطدام انحرفت مرة أخرى إلى جهة اليمين، واصطدمت بالحافلة الثانية، ثم انحرفت واصطدمت بحاجز حديدي وتدهورت، ما أسفر عن وفاة الشخصين وإصابة 10 آخرين بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة والخفيفة.

وأكد العميد المزروعي، أن من أخطر السلوكات التي حذرت شرطة دبي منها مراراً، الانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق. مشيراً إلى أن معظم الحوادث التي وقعت في الشوارع الخارجية كانت نتيجة مخالفات وأخطاء تسببت في إزهاق أرواح أبرياء. مناشداً الجميع بالالتزام وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بقانون السير والمرور، حفاظاً على سلامة الجميع.