إنجاز 200 كم من شبكة الغاز الطبيعي في السيوح



الشارقة: ”الخليج 365”

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تمديد خطوط الغاز الطبيعي في 9 مناطق بالسيوح تشمل ( 1 - 2 - 3 - 4 -- 6 7 - 8 - 13- 10) بطول إجمالي 200 كم. كما تعمل حالياً على تنفيذ خط استراتيجي من محطة الرحمانية إلى منطقة مويلح التجارية، بطول 16 كم لخدمة المنطقة وعدد من المناطق والمشاريع التطويرية، مثل الواحة ونسمة والزاهية، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع الغاز الطبيعي، تنفيذاً للرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم افضل الخدمات لهم.

وأوضح سعيد السويدي، رئيس الهيئة، أن مشروع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً، يمثل تجربة رائدة. وانفراد مدينة الشارقة بهذا المشروع، ووجود شبكة متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي فيها، يمثل بنية أساسية قوية ومتطورة تسهم في استمرار مسيرة التطور. وحقق المشروع نجاحاً كبيراً، حيث بلغت شبكة تمديدات الغاز 1980 كيلو متراً في مدينة الشارقة، وفي خورفكان 90 كيلومتراً، وفي مدينة كلباء 120 كيلومترا. مؤكداً أن الهيئة تحرص على تيسير الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي، ويجري حالياً تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة وخاصة في المناطق السكنية الجديدة.

وأكدت المهندسة آمنة بن هدة، مديرة إدارة الغاز الطبيعي، أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطات الضخ، تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية. وروعيت أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية في إنشاء الشبكات والمحطات التي تخدم عدداً من المناطق والتوسعات الجديدة والمشروعات التطويرية.

وأشارت إلى أن خطة الهيئة تهدف إلى وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة. وفي هذا الإطار تتواضل الدراسات لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة، لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بالمدينة، حيث ارتفع عدد المحطات إلى 5، تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية، وتشمل: محطة المجاز، ودوار الصناعية الخامس، ومحطة الرحمانية الجديدة، ومحطة كلباء ومحطة خورفكان.

وأضافت أن الهيئة تحرص على تشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها، مقارنة بالغاز المسال «الأسطوانات»، سواء في الحفاظ على البيئة أو توافره طوال ساعات اليوم، والأمان والسلامة، فضلاً عن أسعاره التنافسية، مقارنة بالأسطوانات، حيث يقل سعره بنسبة 60% عنها. كما أن الأسطوانات أحياناً تعطي شعلة كبيرة من اللهب، ما يوحي بأنها تعطي حرارة أكبر من الغاز الطبيعي، وتكون مخالفة للمواصفات القياسية، وتؤدي إلى إهدار الطاقة بدون الحاجة إليها، وتتسبب في أخطار وحوادث كثيرة.