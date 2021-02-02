شكرا لقرائتكم خبر عن انكورا يتوج بكأس سلطان بن زايد للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



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توج عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي فريق أنكورا للبولو بطلاً لكأس سلطان بن زايد بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق أبوظبي ( 6/ 5 )، وذلك بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وزايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وعمرو زيدان - رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي، فيما حقق فريق غنتوت (ب) المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على فريق أنجسلي بنتيجة (7/ 6 ).

اقيمت البطولةخلال الفترة من 19 يناير ولغاية 1 فبراير 2021 برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو ورعاية شركة ياس الدولية العقارية ذذم و capex.com. شركة ياس القابضة، مؤسسة ألبينا لتأجير السيارات، و زون ويست لإعادة التدوير، و عتيق لمستلزمات الخيول، و مداد للخيم و أمل للمواد الغذائية.