شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير كوريا الجنوبية..ويؤكدان أهمية التعاون البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية فى القاهرة.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن ترحيبه بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكداً على أمله في أن تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة خاصة البرلمانية.

من جانبه، توجه سفير كوريا الجنوبية بالتهنئة للمستشار عبد الرازق، على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، وسلمه رسالة خطية من رئيس برلمان بلاده يدعوه فيها لزيارة كوريا الجنوبية، لتدعيم أواصر الصداقة، وتدعيم المصالح المشتركة تشريعياً واقتصادياً.

وفي نهاية الزيارة، أهدى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، درع المجلس للسفير الكوري جنوبي، والذي أهدي بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريماً له.

حضر اللقاء، المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، السفير الدكتور أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.