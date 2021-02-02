شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دينية النواب" يطالب بنظام جديد لتدريب الأئمة ويدعو للاهتمام بنظافة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بنظام جديد لتدريب الأئمة، موضحًا أن العدد المطلوب أكبر بكثير مما يتم تدريبه حاليا، وعلينا أن نسعى لزيادة العدد بما يتناسب مع الاحتياجات.

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى ألقاه وزير الأوقاف عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

ودعا جمعة إلى الاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للأمام، وأن يتم التعامل معه خارج الصندوق.

وأضاف خلال الجلسة العامة: "المساجد مازالت فى حاجة إلى مزيد من النظافة، وأعلم أن هناك ملايين تنفق فى هذا لمجال وعلى المعنيين لهذا الغرض عليهم أن يقوموا بدورهم ونرجو من الوزارة الاهتمام بهذا الجانب، لأنه يمثل مظهرا حضاريا والقضية تحتاج فكر خارج الصندوق".