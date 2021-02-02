شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للنواب: لا توجد دولة فى العالم تمتلك رصيد إنسانى وخيرى مثل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، حققت وزارة الأوقاف أرباحا قدرت بنحو مليار و540 مليون جنيه، فى حين أن الأرباح كانت تقدر فى 2013 بـ 90 مليون جنيه خلال العام الواحد.

وأضاف جمعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إنه من المتوقع أن تتجاوز الأرباح بنهاية العام الجارى مليار و800 مليون، وسط مستهدف خلال العام الجديد ليرتفع إلى 2.5 مليار جنيه بحد أدنى، الأمر الذى يمكن من تحسين أحوال الأئمة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفى سياق متصل، أشار وزير الأوقاف إلى أطلس أوقاف مصر الذى جاء فى 92 مجلدا، يتضمن الوقف ورقم الحجة، واسم الواقف ومساحته، وما طرأ عليه، مضيفاً: "أحد كبار الإعلامين قالى هل نحن بمصر ولا اليابان؟".

وأضاف الوزير قائلاً: "لدينا حضارة عظيمة ولا توجد دولة فى العالم تملك من الرصيد الإنسانى والخيرى مثل مصر"، منوها إلى خطة الوزارة بتوحيد زى الأئمة وذلك ليظهر الإمام بالشكل اللائق للهيئة، وكل ذلك من الموارد الذاتية.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية.