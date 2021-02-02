شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف بمجلس النواب: افتتاح 847 مسجدا خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إجمالى ما تم افتتاحه من مساجد فى الـ 5 الأشهر الأخيرة بلغ 847 مسجدًا، منها حوالى 600 مسجد بالجهود الذاتية للمواطنين المصريين، موجها لهم التحية من تحت قبة مجلس النواب، متابعا: "بالإضافة إلى ما يقرب من 200 مسجد من إنشاء الوزارة".

وأوضح وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن هذا الرقم غير مسبوق فى تاريخ مصر أو فى أى دولة فى العالم، سواء كان إحلال أو تجديد أو صيانة.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين وزارتى الأوقاف والآثار من أجل تطوير وتحديث المساجد الأثرية، مضيفا: "أنه عند توليه الوزارة كان عدد المساجد المغلقة هندسيا وتحتاج إلى صيانة أكثر من 3000 مسجد، كانت تحتاج نحو 4 مليارات جنيه بسبب خطورتها على المصلين، ولو تركت كانت تحتاج الآن نحو 8 مليارات جنيه".

وكشف وزير الأوقاف، إن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده من المساجد بلغ 3823 مسجدًا منذ تولى الوزارة بتكلفة تصل 3.3 مليار جنيه من موارد الوزارة، بينما بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على المساجد بعد إضافة الجهود الذاتية فى 6 سنوات بلغ نحو 6 مليارات جنيه.

وأكد الوزير إلى أن جميع المساجد الذى تم بنائها على محور المحمودية بالإسكندرية تم بمعرفة الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بأموالها وعلى نفقتها.

وفى سياق متصل، نوه محمد مختار جمعه، إلى أنه تم إنفاق مليار ونصف المليار جنيه على ملف البر والنفع العام خلال الـ6 سنوات السابقة سواء مساعدات إنسانية أو إقامة مدارس فى المناطق الأولى للرعاية وتم الإنفاق على العمالة غير المنتظمة 50 مليون جنيه، وعلى برنامج سكن كريم 100 مليون جنيه لتأهيل المساكن.