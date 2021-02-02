شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للنواب: وفد مصرى للوعاظ موجود بالسودان منهم 5 سيدات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن وجود وفد مصرى من علماء الوزارة بالسودان الآن، ومنهم 5 واعظات لأول مرة فى تاريخ الوطن العربى، يعلمن السودانيات أصول الدين، لافتًا إلى أنهم بالأمس كانوا بالسودان واليوم فى النيل الأبيض وشمال درافور.

جاء ذلك فى بيان الوزير الذى يعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.

وتابع قائلا: "هناك تعاون مع وزير الأوقاف السودانى المستنير فى مواجهة التطرف"، مضيفًا أن الوفد المصرى من الأئمة موجود فى السودان لمدة 12 يوما.

وأضاف: "هناك اهتمام ببدو مصر الريادى فى الخارج فلدينا جامعة تتبع وزارة الأوقاف بكازخستان وحصلت على الجودة لدينا مبعوثين من الوزارة فى معظم الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا وأسيا الوسطي ولدينا مراكز ثقافية يقوم بدور كبير جدا".

وأوضح الوزير، أن أكاديمة الأوقاف لتدريب الائمة بمستوى عال الجودة ويتم تحويل كافة الخطط إلى برامج عملية للتنفيذ، وتم التوقيع مع أكثر من 19 جامعة من أجل تشجيع الائمة لتسجيل الدكتوراة بمختلف الأمور منها علم النفس والاجتماع واللغات وغيرها".