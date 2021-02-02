شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للنواب: الإلحاد فى العالم العربى موجه وممول على غرار التشدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف عن إطلاق الوزارة مبادرة "التعايش باحترام"، وتركز على معانى المواطنة ومخاطر اللإلحاد، لافتًا إلى أن دور وزارة الأوقاف فى مواجهة التطرف فى جميع الاتجاهات سواء كان يمينيا فى اتجاه التشدد أو يساريا فى اتجاه الإنحراف عن مسار القيم والأخلاق".

وقال "جمعة" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى تشهد إلقاء الوزير بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة: "لن نستطيع القضاء على التشدد إلا إذا واجهنا التسيب والخروج على القيم بنفس القوة والحسم فى مواجهة التطرف، لأن مخاطر التسيب والخروج عن القيم لا تقل عن مخاطر التطرف".

وتابع قائلا: "الإلحاد فى العالم العربى هو إلحاد موجه وممول على غرار التشدد"، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتدريب وتثقيف كافة الأئمة وعملنا مطويات للأئمة ومن خلال الوسائل التكنولوجية".