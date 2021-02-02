شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف بالأرقام: الرئيس السيسي أعطى أولوية لتحسين أحوال الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تحسين أحوال الأئمة المالية والمعيشية، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بأئمة وزارة الأوقاف لتحسين أحوالهم المالية والمعيشية، مشيراً إلي أن إجمالي ما كان يتقاضاه الإمام قبل تولي الرئيس السيسى مقاليد الحكم 1288 جنيهًا قبل الاستقطاعات، وما يتقاضه في يده يبلغ 860 جنيها، إلا أن أقل مرتب حاليا يبلغ نحو 4075 جنيها بزيادة 216%، ولو حاصل على دكتوراه، فإنه مرتبه يصل إلى 5000 جنيه.

وقال جمعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد مختار جمعه، إن إجمالي ما تنفقه الوزارة من مواردها الذاتية، سنويًا، يبلغ نحو من 1.2 مليار جنيه سنويا منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة.

وأكد الوزير، إجمالي ما كان تحققة هيئة الأوقاف 560 مليون وزاد العام الماضي إلي مليار و540 مليون جنيه بزيادة 900 مليون وصناديق النذور زادت 400 بالمائة وصلنا 30 مليون بدلا من 7 مليون، مشيرا إلي أن هيئة الاوقاف، سوف تحقق مليار و800 مليون جنيه، ونستهدف 2 مليار ونصف المليار جنيه خلال العام القادم.

وأشار محمد مختار جمعة، إلي أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2788 جنيهًا، وبعض الأئمة زادت رواتبهم 3990 جنيها.

تأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.