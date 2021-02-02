شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" يلتقى غادة والى والممثلة الإقليمية للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب اليوم، الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والمدير العام للأمم المتحدة فى فينا.

ورافق الدكتورة غادة والى، كرستينا البرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيهاب المنباوى الخبير في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حضر اللقاء السيد المستشار احمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

في مستهل اللقاء تقدمت الدكتورة غادة والى بخالص التهاني للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب المصري، أقدم مجلس تشريعي في افريقيا والعالم العربي، مؤكدة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قامة قانونية ووطنية كبرى وله اسهامات وطنية عديدة، معتبرة أن وجوده على رأس مجلس النواب إثراء للحياة التشريعية المصرية، كما أعربت والى عن امنياتها لرئيس النواب بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله الرقابي والتشريعي بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

من جانبه، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة غادة والى على التهنئة الكريمة، مؤكداً أن حصول الدكتورة غادة والى على هذا المنصب الأممي الرفيع المستوى، يعكس المكانة العالية لمصر بين دول العالم ومكانة المرأة المصرية عالمياً، كما أنه سيضيف الكثير إلى رصيد الدبلوماسية المصرية.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون بين مجلس النواب المصرى، والمنظمة الأممية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة والفساد.