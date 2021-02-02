شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تصدينا لفتاوى بعض علماء الدين فى القضايا السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف عن تصدى الوزارة لفتاوى بعض علماء الدين، ممن كانوا يفتون فى بعض القضايا العلمية والسياسية دون مرجعية علمية، إذ أصدرنا كتاب فقه النوازل وقلنا فى الكتاب أن رأى الدين فى القضايا الطبية والحيايتية يبنى على رأى العلم، وأنه لابد من سؤال أهل الذكر والاختصاص مثل أهل الطب والهندسة والسياسة، أى أن الرأى الدينى يأتى مبنى على العلم.

وأضاف وزير الأوقاف :" الدعاة ليسوا بديلا عن الدواء، ونحن فى حاجة إلى الفقه والطب، وإذا سأل أحد من يأتى الأول الدعاة أم الدواء سنقول ما يحتاجه الوطن، وتابع قائلا :"ثوابت تعلم الطب لا يقل عن ثوابت تعلم الفقه"؟

وقال: عقدنا مؤتمرا حول بناء الدول بمشاركة أكثر من 200 عالم ومفكر، وكان التركيز فيه على قضية المواطنة، كما شاركنا فى مؤتمر دولى بالأمم المتحدة، وقلنا لهم أن عقد المواطنة هو الحل فى بناء الدولة العصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى تشهد إلقاء وزير الاوقاف بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة.