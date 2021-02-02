شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لـ"النواب": تنقية نحو 180 كتابا من التراث بمجال الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة سعت إلى استعادة المساجد من مختطفيها، لافتا إلى أن أهداف الوزارة تركزت فى غل يد المتطرفين عنها وتصحيح الخطاب الدينى، ونشر الفكر المستنير الذى يؤمن بالتعددية وقبول الأخر والتعايش السلمى بين أبناء الوطن، ومجابهة الفكر المتطرف، وتفنيد أفكار المتطرفين، مشيرا إلى أنه تم تنقية نحو 180 كتابا من كتب التراث فى مجال الخطاب الدينى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى والتى تشهد إلقاء وزير الأوقاف بيانا عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة.

يأتى ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية.

كان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم".