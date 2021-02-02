رئيس الشيوخ يلتقى رئيس هيئة قناة السويس

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القاهرة - سامية سيد - التقي رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، بحضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ .

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في بداية اللقاء عن سعادته بزيارة رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدا على أن رئيس الهيئة يمثل قيمه وقامه في تاريخه العسكري وما تعول الدولة المصرية عليه فى إدارة هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا المفرق الحيوي الذي له في نفوس كل المصريين عشق ومحبه واعتزاز.

وقال رئيس مجلس الشيوخ : نتمنى لرئيس هيئة قناة السويس كل التوفيق، واستكمال مسيرة الفريق مهاب مميش الذي كان له بطولات واسعة فى هذا المجال متمنيا له التوفيق، مشيرا إلى أننا جاهزين تماما لكل الدعم والتعاون للهيئة من قبل مجلس الشيوخ.

من جانبه، وجه رئيس هيئة قناة السويس تحية لكافة قيادات وعاملين الهيئة لرئيس مجلس الشيوخ وأعضائه".