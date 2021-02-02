شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح واصفا الإخوان وأيمن نور بـ"جواسيس أغبياء": يعتبرون رؤساء أمريكا آلهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف مختار نوح القيادى الإخوانى السابق، قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأيمن نور وجميع الهاربين في الخارج بـ"الجواسيس الأغبياء" مؤكدا أنه يعولون على الغرب ويعتبرون رؤساء الإدارة الأمريكية آلهة.

وروي "نوح" في خلال كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مواقف وجلسات تمت بين الإخوان وأيمن نور، راصدا خلال المعارك التي جرت بين الهارب أيمن نور وقيادات الإخوان الإرهابية.

وقال "نوح": "جواسيس ولكن أغبياء، ويوم أن اعتقدوا أن اللات أقوي من العزي وكلاهما اضعف فكرروا المأساة فاستعانوا بأوباما وبعد ان أخزاهم الله لجأوا إلي بايدن، ويوم أن أعلنوا ولاءهم لإمام المثليين وحامي حما الدعارة ومطية الغرب وإسرائيل وصاحبه وحليفه صاحب أكبر مائدة قمار في اوروبا ليجعلوه إمام العالم إمامهم المقدر ويتباهون علنا وفي فخر أن ولائهم لتركيا ولامام المثليين".

وتطرق "نوح" في حديثه عن كواليس جرت بين الإخوان وأيمن نور وعمرو موسى، قائلا :" فقد طلب أيمن نور صاحب دولة المصب في التمويل التركي ذات يوم من الإخوان أن يجعل من منزله مكانا للاتفاق بين الإخوان وبين عمرو موسي وهم يوزعون التركة المصرية التي حصلوا عليها بلا تعب ويهبون عمرو موسي رئاسة الوزارة بعد أن كانوا قد وعدوا بها الكثيرين ومنهم أيمن نور نفسه وقام خيرت الشاطر بعد أن أبتلع الطعم من أيمن نور مع وعد من أيمن طبعا بسرية اللقاء ومن أيمن نور بشخصه وتم نقل اللقاء من فيلا لرجل أعمال إلي منزل أيمن نور في سرية تامة".

وأضاف :"التقي الأطراف في سرية وعد بها كما قلنا أيمن نور أذ خشي الجميع افتضاح الأمر وكانوا قد وعدوا قبل عمرو موسي ستة من الحالمين ولاعقي الوهم، بهذه الوزارة ولأن أيمن نور كان أحد المطلقات المصدومات اللاهثات في عشق رئاسة الوزراء فقد أعد العدة لإعدام عمرو موسي والإخوان سويا اذ دعا أيمن نور الصحفيين ليستقبلوا عمرو موسي والإخوان علي باب العمارة التي تقع فيه شقته الفسيحة جدا وكان ذلك قبل اللقاء السري جدا".

وأوضح "نوح" في حديثه كيف رادت جماعة الإخوان الإرهابية على أيمن نور، قائلا :"ثم كان أيمن نور أول من لطم الخدود ودعا بالويل والثبور وعظائم الأمور علي من سرب خبر اللقاء إلي خمسة من الصحفيين ومجلة اسبوعية واحدة، ولكن مرسي وكان وقتئذ ريسا للجمهورية فأراد أن يرد الصاع صاعين إلي أيمن نور فدعا من يعتقد أنهم جهابذة الفكر ليكشفهم أمام الناس ويدلي كل منهم بفكره حول القضاء علي سد النهضة ومنهم أيمن نور طبعا وكان مرسي يجزم أمام كل الناس بأنهم لا يملكون فكرا ولا يحزنون، وكان اللقاء السري جدا لإعلان الحرب علي أثيوبيا وطبعا صاحب فكرة الحرب قال أنه أعلان حرب "كده وكده" وتقدم أيمن نور بمجموعة من أفكار السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية فلما كشف نفسه ابتسم مرسي كثيرا جدا ورجع إلي الخلف وضحك قائلا: نسيت أقول لكم ان اللقاء علي الهواء مباشرة"وكانت هذه ضربة بضربة في صراع الأغبياء".