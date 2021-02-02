شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيانى وزير الأوقاف والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث من المنتظر أن يستمع المجلس إلى بيان كل من محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ونيفين جامع وزيرة الصناعة، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ومن المنتظرأن يعقب كل بيان يلقيه الوزير مناقشات من النواب ثم تعقيب من الوزير، ثم يحيل رئيس المجلس البيان إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقريرا عنه لعرضه على المجلس.

يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية.

كان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم".