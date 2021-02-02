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"حلم الثراء انتهى بكلبش".. ضبط 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، القبض على 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم.

تبلغ لقسم شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط جزار – مقيم بدائرة القسم بصحبته 7 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر، وعمق 5 أمتار، عدد من الأدوات المستخدمة في نشاطهم المؤثم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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