إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 3.26 مليون حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا3.26 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 76 ألفاً و657 حالة٫ وأشارت البيانات إلى تعافي 231 ألفا و525 شخصاً من من مرضى كوفيد19- الناجم عن الإصابة بكورونا.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 53 أسبوعاً.