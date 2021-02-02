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إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.82 مليون حالة

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ابوظبي - سيف اليزيد -  وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في إسبانيا إلى 2.82 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 59 ألفاً و81 حالة، وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين.
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 52 أسبوعاً. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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