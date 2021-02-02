زهير بهاوي يخوض أولى تجاربه في التمثيل

جدة - عبدالحي حسين - يستعد الفنان، زهير البهاوي، لخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل، عبر مسلسل مغربي جديد، يخرجه إبراهيم الشكيري.

واستقر اختيار المخرج، إبراهيم الشكيري، على المغني زهير بهاوي، للمشاركة في المسلسل، الذي لم ينطلق تصويره بعد، والذي يستبعد بثه في السباق الرمضاني.

وبهاوي لم يسبق له أن مثل، إلا أن الفكرة حاضرة لديه منذ مدة، إذ سبق أن تحدث عنها بعد نجاح كليب “لازم علينا نصبرو”، الذي يظهر فيه جانبا من قدراته في تقمص الأدوار.

وكانت آخر إصدارات زهير بهاوي، أغنية “الوجه الثاني”، المشتركة مع الفنان سعد لمجرد، والتي بلغ عدد مشاهدتها على منصة يوتوب 56 مليون مشاهدة.