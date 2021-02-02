العاملون في “أخبار اليوم” يضربون عن العمل احتجاجا على عدم صرف أجورهم

جدة - عبدالحي حسين - أعلن صحافيو، وتقنيو، وتجاريو، وإداريو يومية “أخبار اليوم”، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة، ابتداء من اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على الوضعية، التي يعيشونها في ظل عدم توصلهم بأجورهم.

وأوضح الصحافيون، والعاملون في “أخبار اليوم”، عبر بلاغ لهم أن الإضراب عن العمل، يأتي في ظل ما أسموه “تماطل الإدارة media21، في صرف رواتبهم، وكذلك تسوية أوضاعهم الاجتماعية، المنصوص عليها، بموجب قانون الشغل، والإتفاقية الجماعية”.

ويطالب الصحافيون إدارة مؤسسة “ميديا 21″ بصرف الأجور المتأخرة فورا، ومن دون تماطل، والاستمرار في أداء أجور الشهور المقبلة في آجالها القانونية، فضلا عن الوفاء بالتزامات صندوق الضمان الاجتماعي، والعمولات المستحقة لفائدة موظفات، وموظفي القسم التجاري فورا، أو وفق اتفاقية ترضي الطرفين، وصرف حقوق المتعاونين المتراكمة منذ شهور.