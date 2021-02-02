بعد محاولة قتل النائب الأول للمحاسب العمومي.. موظفو المحكمة يطالبون بالتعاقد مع شركة نقل الأموال

جدة - عبدالحي حسين - على خلفية الحادث، الذي هز المحكمة الاجتماعية في الدارالبيضاء، الجمعة الماضي، بعد أن تعرض النائب الأول للمحاسب العمومي فيها إلى محاولة قتل، عندما كان يهم بنقل أموال التحصيل الشهري للمحكمة نحو الخزينة العامة؛ طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل في المحكمة ذاتها، أمس الاثنين، بضرورة التعاقد مع شركة لنقل الأموال.

وفي انتظار تفعيل ذلك، دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل في المحكمة الاجتماعية في الدارالبيضاء إلى مصاحبة أحد أفراد الشرطة الملحقين بالمحكمة عملية نقل الأموال، وفصل العمل المحاسباتي عن الإجرائي، وفتح الملفات، وتفعيل الدورية 1290/2016، بالإضافة إلى إحداث تأمين عن الأخطار المهنية.

وطالب المكتب المحلي، في بلاغ له، توصل “اليوم24” بنسخة منه، وزارة العدل بإيفاد لجنة للوقوف على حقيقة الأوضاع.

وكان النائب الأول للمحاسب العمومي في المحكمة الاجتماعية في مدينة الدارالبيضاء قد تعرض، الجمعة الماضي، لمحاولة قتل، بالقرب من محيط مركز تسجيل السيارات، في الحي الحسني.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النائب الأول للمحاسب العمومي في المحكمة الاجتماعية، كان يهم بنقل أموال التحصيل الشهري للمحكمة نحو الخزينة العامة، بسيارة المصلحة، رفقة النائب الثاني للمحاسب العمومي في المحكمة ذاتها، قبل أن يفاجئه أحد الأشخاص، ويستفزه عبر حركات غريبة.

وأضافت المصادر نفسها أنه بعد شد، وجذب بين الطرفين، هاجم الشخص المذكور النائب الأول للمحاسب العمومي في المحكمة الاجتماعية في الدارالبيضاء، ووجه إليه ضربة بسكين على مستوى الوجه، إذ لولا الألطاف الإلهية، لكان الضحية في عداد الموتى.

وتمكنت عناصر الأمن من اعتقال المعني بالأمر، فيما نقل الضحية إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في الحي الحسني.