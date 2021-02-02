لاعبة المنتخب النسوي توقع في كشوفات اسبانيول برشلونة

جدة - عبدالحي حسين - تعاقد فريق اسبانيول برشلونة مع لاعبة المنتخب الوطني النسوي وفريق واس برشلونة الاسباني فاطمة الزهراء الغربي بريمة.

والتحقت بريمة، البالغة من العمر 19 سنة، بالمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة شهر غشت 2019، كما تمت المناداة عليها للمنتخب الوطني للكبيرات في مناسبتين.

وكشفت بريمة، في تصريح سابق لـ “اليوم 24″، أن كرة القدم ليست حكرا علی الرجال، مشددة علی تشجيعها للفتيات علی ممارستها.

وتحدثت لاعبة المنتخب المحترفة بالدوري الاسباني عن علاقتها بكرة القدم منذ اولی بداياتها حتی احتراف اللعبة بعد انتقالها للعيش بالجارة الشمالية للمغرب، مشددة علی عشقها الكبير للرياضة التي اختارت احترافها.