طقس الثلاثاء.. كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى، فين حين يتوقع أن تكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بمجموع أرجاء المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة القوة، من القطاع الشرقي بجنوب البلاد ومن القطاع الشمالي فوق السواحل، بينما ستكون متقلبة الاتجاه فيما تبقى من المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و13 درجة بكل من السايس، شمال المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس، السواحل، السهول الشمالية والوسطى، منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 14 و17 درجة بجنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات والشمال الغربي، وما بين 22 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الوسطى، وما بين 25 و30 درجة بمنطقة سوس، الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 30 و36 درجة بجنوب المملكة.

أما بخصوص حالة البحر، فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة ورأس سيم، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.