شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. اعتقال 20 متظاهراً قبل النطق بالحكم على نافالني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الشرطة الروسية في اعتقال أشخاص تجمعوا قرب محكمة في موسكو من المقرر أن تنظر قضية المعارض المسجون أليكسي نافالني في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وفقا لمراسلي رويترز في الموقع.

وشوهد رجال الشرطة، الذين انتشروا بكثافة قرب المحكمة، وهم يعتقلون 20 شخصا على الأقل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة سجن نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة في قضية أثارت احتجاجات على مستوى البلاد وأحاديث عن فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا.