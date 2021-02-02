وزير الخارجية الأمريكي يدرس فرض عقوبات على كوريا الشمالية وروسيا وإيران

31 يناير , 2021
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع تلفزيون إن.بي.سي اليوم الاثنين إن الإدارة الجديدة قد تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
وربما اتخاذ إجراءات ضد روسيا أيضا في إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية.
لكن بلينكن لم يعلن التزامه بعقوبات معينة على روسيا في المقابلة التي ناقش فيها الوضع المتعلق بالمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، والتدخل في الانتخابات الروسية، والطاقة الشمسية، ومزاعم عن منح للجنود الأمريكيين في أفغانستان.
وقال بلينكن إن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي.
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