الملكة إليزابيث تبحث عن موظّف مقابل هذا المبلغ!

وفي التفاصيل، تبحث الملكة عن شخص يملك مهارات ممتازة في الكتابة وإدارة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي وحائز على شهادة جامعيّة، ولديه رؤية في التصميم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشخص الذي سيُوظّف سيعمل في مكتب الخزانة الملكيّة، وسيتقاضى 27 ألف يورو سنويّاً مقابل الصور التي سينشرها للملكة، فضلاً عن مكافآت أخرى.



ويُشار إلى أنّ الموظّف سيدير كلّ قنوات قصر "باكينغهام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسيكون مسؤولاً عن شبكة الإنترنت الداخليّة للموظّفين الملكيّين، وسيُبقي 1200 موظّف على دراية بكلّ الأمور التي تحصل في القصر.