التربية تعلن اجراءات امتحانات نصف السنة

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات تابعتها الخليج 365، ان "آلية وضع اسئلة امتحانات نصف السنة ستكون من مدرس المادة مثل كل سنة، مع مراعاة تكييف المناهج الدراسية التي اعدتها المديرية العامة للمناهج".واضاف ان "الامتحانات ستجرى داخل المدارس مع وضع اجراءات الوقاية"، مشيرا الى ان "الخيارات تركت لإدارة المدارس لوضع جداول الامتحانات بحسب ظروف كل مدرسة".

وتابع فاروق ان "امتحانات نصف السنة هي الاختبار إلى ما وصل اليه الطلاب في المادة الدراسية"، لافتا الى ان "امتحانات الصفوف الاربعة الاولى من مرحلة الابتدائية ستكون شفوية بينما مرحلتا الخامس والسادس ابتدائي ستكونان تحريريتان"، مؤكداً ان "وزارة التربية اعطت مرونة في هذا الموضوع".



واعلنت وزارة التربية، يوم امس الاثنين، عن تحديد الـ20 من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لبدء امتحانات نصف السنة للدراستين الابتدائية والثانوية.