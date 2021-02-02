اعتقال متهمين قتلا والدهما وقاما بدفنه قرب داره في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهمين اثنين قاما بقتل والدهما ودفنه بالقرب من داره.





وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد توفر معلومات حول حادث قتل غربي العاصمة بغداد، تم على الفور تشكيل فريقا للعمل المختص من مكتب ابي غريب لمكافحة الإجرام والانتقال الى محل الحادث والمباشرة بالبحث والتحري وجمع المعلومات التي اثمرت بالتوصل الى جثة المجنى عليه والعثور عليها مدفونة في إحدى المزارع، والعثور على سلاح الجريمة نوع مسدس مدفون أيضا بقربه، وبعد التحقيق مع المتهمين اعترفا بجريمتهما".



واضاف البيان انه "تم توقيفهما استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

