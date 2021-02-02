عملية عراقية تطيح بطبيب الدواعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأجهزة الأمنية في العراق، الثلاثاء، توقيف خمسة إرهابيين بينهم امرأة ينتمون لتنظيم داعش، شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "وحدات وكالة الاستخبارات بكركوك تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من المحافظة كانوا مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت أن "الإرهابي الأول عمل معالجا لعناصر عصابات داعش بما يسمى قاطع كركوك، فيما عملت المرأة على توزيع ما يسمى الكفالات على الخلايا النائمة المتواجدة بقضاء الحويجة".

العراق يفكك خلية إرهابية خططت لاستهداف العاصمة

أما الثالث والمكنى أبو هاجر والإرهابيان الآخران فعملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة، وفق المصدر ذاته.

واعترف هؤلاء بـ"اشتراكهم في ست عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في حقول علاس ومنطقة عجيل، فضلاً عن قيام اثنين منهم بقتل مواطن في محافظة كركوك وسرقة سيارته عام 2018".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، تفكيك خلية إرهابية من 4 أشخاص تضم انتحاريا كان يخطط لتفجير نفسه بالعاصمة بغداد.

ويشن الأمن العراقي عمليات نوعية مكثفة ضد العناصر والجماعات الإرهابية، أسفرت عن سقوط عشرات الإرهابيين في قبضة الأمن.

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

لكن التنظيم الإرهابي الذي قُتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي، عاد إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.