العراق يفكك خلية إرهابية خططت لاستهداف العاصمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول عسكري عراقي، الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية تضم انتحاريا كان يخطط لتفجير نفسه بالعاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان، إن وحدات جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة.



وأوضح أن بينهم انتحاريا كان يخطط لتفجير نفسه ببغداد، فضلاً عن القبض على آمر الخلية وناقل وعنصر آخر.

وأضاف أن إحباط الهجوم جاء نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بتنسيق المعلومات مع الأجهزة الأخرى.

وتمت إحالة الموقوفين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ويشن الأمن العراقي عمليات نوعية مكثفة ضد العناصر والجماعات الإرهابية، أسفرت عن سقوط عشرات الإرهابيين في قبضة الأمن.

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.



وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.