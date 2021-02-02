القمة الأفريقية الـ34 "افتراضية" بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الخارجية الإثيوبية، أن القمة الأفريقية المقررة يومي 6 و7 فبراير/شباط الجاري سيتم عقدها "افتراضيا" بسبب جائحة كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن القمة الأفريقية العادية الـ34 لرؤساء دول وحكومات القارة ستعقد افتراضيا بعد أن كان مقرر عقدها حضوريا للرؤساء بمقر الاتحاد في أديس أبابا.

وأضاف "دينا"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أكملت استعدادتها لاستضافة القمة لكن تقديرات وتوصيات المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حالت دون انعقادها حضوريا ليتم تحويلها إلى افتراضي.

ولفت إلى أن انتخاب المفوضية الجديدة للاتحاد الأفريقي ستتم أيضا "إفتراضيا" خلال القمة، حيث سيتم انتخاب رئاسة جديدة ونائب وست مفوضيات أخرى.

وكان الاتحاد الأفريقي قد اقترح في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي عقد قمته العادية الـ34 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بالحضور الشخصي لقادة الدول إلى أديس أبابا.

ولا يزال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحالي، التشادي موسى فكي، المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة في المواعيد الرسمية لشغل المنصب، وفقا للاتحاد الأفريقي.

ولم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس لـ"فكي"، وهو ما يعزز احتمال إعادة انتخابه لدورة جديدة.

أما منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيتنافس عليه 8 مرشحين من 7 دول أفريقية، وهي جنوب أفريقيا التي تقدمت بمرشحين، وجيبوتي والصومال وأوغندا وروندا وغانا وجامبيا.

فيما تقدم 66 مرشحا من مختلف الدول الأفريقية لشغل مختلف المفوضيات الستة بتكتل القارة السمراء.