شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الجمهوريين يصف نائبة متشدّدة بأنها «سرطان» لحزبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

هاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل، الاثنين، نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها «سرطان للحزب الجمهوري» بسبب مواقفها النابعة من إيمانها بنظريات المؤامرة.

وقال ماكونيل في بيان لصحيفة «ذي هيل» بخصوص النائبة مارجوري تايلور غرين: إنّ «من يعتقد أنّه لم تتحطم ربّما طائرة فوق البنتاجون في 11 أيلول/سبتمبر، وأنّ عمليات إطلاق النار المروّعة في المدارس مدبرة مسبقاً (...) هو شخص لا يعيش في العالم الحقيقي».

وأضاف أنّ تايلور غرين، بترويجها «لأكاذيب سخيفة» وتمسّكها بـ«نظريات المؤامرة» هي «سرطان للحزب الجمهوري».

وسارعت النائبة إلى الردّ على ماكونيل. وقالت في تغريدة على «تويتر»: إنّ «السرطان الحقيقي للحزب» هم البرلمانيون الجمهوريون الضعفاء الذين لا يسعهم سوى فعل شيء واحد: «أن يخسروا بأناقة». وأضافت: «لهذا السبب نحن نخسر بلدنا».

وانتخبت تايلور غرين (46 عاماً) في تشرين الثاني/نوفمبر نائبة عن ولاية جورجيا، وهي تؤمن بالنظريات التآمرية التي تروّج لها حركة «كيو أنون» اليمينية المتطرفة وتردّد اتهامات ترامب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديمقراطيين سرقوا الفوز منه.

في الفترة الأخيرة، ارتفعت أصوات تنتقد هذه النائبة وتطالبها بالاستقالة بسبب تصريحات أدلت بها في الماضي هاجمت فيها إحدى ضحايا المجزرة التي شهدتها ثانوية «باركلاند» وبسبب تصريحات بدت وكأنها تدعو فيها لإعدام ديمقراطيين.