شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم البرمييرليج يتنافسون على منزل في بروملي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يتنافس لاعبو الأندية الإنجليزية على الفوز بالمباريات وحصد الألقاب عادة لكنهم مؤخراً دخلوا منافسة غريبة على شراء منزل سجل أكبر مشاهدة على تطبيق «تيك توك» مقابل 1.25 مليون استرليني، ويضم المنزل، الذي يقع في أبرينجتون / بروملي، ملعب كرة و5 غرف نوم و4 حمامات وقد جذب أنظار اللاعبين بعد قيام الفاشينيستا والمطورة العقارية سمر نيومان (20 عاماً) بتصوير المنزل ومشاركة الفيديو مع متابعيها المليون.

وتروج نيومان للمنازل بعمولة 10 آلاف استرليني كما تساعد أصحاب المنازل في إضافة جوانب ولمسات حديثة لجذب المستثمرين، الطريف أن لاعبي البرمييرليج لن يكونوا الوحيدين المتنافسين على المنزل؛ إذ دخل نجوم البوب ونجوم اليوتيوب أيضاً السباق ومالك المنزل السيد ماكنيلي(35 عاماً)في حيرة من كثرة العروض بعد أسبوع من طرحه في السوق.

وعن المنزل قال مالكه:«وجود ملعب كرة داخل المنزل شيء غريب لكنني صممته ليكون حلمي الشخصي، تهافت المشترين عليه مدهش وبقيت سهراناً حتى الـ2 صباحاً بعد انتشار الفيديو، صندوق بريدي أصيب بالجنون من كثرة العروض ووصلني عرض من ملياردير في نيجيريا وأحد لاعبي الكرة على اليوتيوب سيأتي لتصوير مهاراته على الملعب، شهرة المنزل ساعدتنا على رفع سعره وهو نتاج 5 سنوات من العمل المضني، إنه منزل أحلام لكنني لم أتخيل أن يحصد مثل هذه الشعبية»، المنزل لديه صفحة خاصة على «إنستجرام» يستعرض فيه مراحل البناء.