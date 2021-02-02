شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة آليات الإجراءات الاحترازية في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس الشارقة الرياضي مع القيادة العامة لشرطة الشارقة آليات متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بأندية الإمارة .

حضر الاجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس والدكتور العميد أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية والدكتور المقدم حميد الطنيجي رئيس قسم إدارة الأزمات والكوارث والمساعد أول أحمد صالح الحمادي وسعيد العاجل الخبير الرياضي بالمجلس ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وموظفي الإدارة.



وقال عيسى هلال الحزامي : يأتي هذا الاجتماع ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والتعاون المستمر مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة من أهمها القيادة العامة لشرطة الشارقة للحفاظ على الأمن وصحة وسلامة الرياضيين ومنتسبي الأندية في الإمارة الباسمة.



وأضاف: تناول الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة والمتعلقة بآلية التنسيق حول الإجراءات الوقائية والاحترازية بأندية الإمارة ،كما تم استعراض تشكيل لجنة الرصد والتي تتمثل مهامها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في أندية الإمارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومناقشة دليل الإجراءات الاحترازية الذي تم إعداده من قبل المجلس مسبقاً لاستئناف المسابقات والأنشطة الرياضية بالأندية بعد توقف شهور متواصلة.



واستطرد : ظللنا حريصين في المجلس على الالتزام التام بكل التوجهات العامة التي تعنى بسلامة وصحة الرياضيين والعاملين في الأندية والحرص على تقدير المجهودات الكبيرة على أعلى المستويات بالإمارة من أجل السلامة العامة بشكل عام وعلى المستوى الرياضي بشكل خاص.



وتقدم العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على التعاون الدائم والمستمر بين الطرفين بما يقود إلى التكاتف لتأمين السلامة العامة مثمنين دور المجلس في توجيه إدارات الأندية وجميع الرياضيين والمنتسبين والعاملين فيها لما فيه المصلحة العامة.