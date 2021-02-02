شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات حكومية لتطوير المؤسسات الثقافية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء ، لمناقشة بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، والاستماع إلى مناقشات وملاحظات الأعضاء بشأنه.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ألقت الأربعاء الماضى، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بدأته بعرض فيلم تسجيلى وثائقى، حول ما نفذته الوزارة من برنامج الحكومة.

ونرصد ما استعرضته الوزيرة خلال الجلسة العامة من إنجازات بشأن توسعة الأنشطة الثقافية :

- إحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية

- تنفيذ 549 مشروعا ووتطويرا وصيانة على مستوى قطاعات وهيئات وزارة الثقافة .

- افتتاح 43 موقعا ثقافيا على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2020.

- افتتاح 18 موقعا ثقافيا فى 11 محافظة بالهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى محافظة الجمهورية.

- إعادة تشغيل وافتتاح 7 مسارح بعد إعادة تطويرها .

- افتتاح مكتبة مصر العامة بدمنهور وافتتاح 4 منافذ بيع للهيئة العامة للكتاب.

- نظمت الوزارة 38483 نشاطا ثقافيا واستفاد منهم بشكل مباشر نحو 559906 مواطنين.

- تنفيذ 211 معرضا للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية

- تنظيم 1338 معرض كتاب بقصور الثقافة

- رفع جوائز النيل فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لتكون قيمتها 500 ألف جنيه