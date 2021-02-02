شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للدراسات الاستراتيجية: توحيد جهد "المخابرات العربية" يهدف لصد الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن افتتاح المنتدى العربي الإستخباراتي يعد خطوة متقدمة للغاية فى مجال توحيد الجهد العربي بالمجال الاستخباراتى، خاصة بعد تعرض المنطقة للعديد من التهديدات التى تؤثر عليها وعلى تقدمها وتنميتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن توحيد جهد أجهزة المخابرات العربية يهدف لمواجهة الفكر المتطرف والجريمة المنظمة وكافة التحديات التى تهدد المنطقة العربي.

وتابع: خطوة اليوم بافتتاح مقر المنتدى العربي الاستخبارى بالقاهرة مؤثرة وهامة للغاية خلال المرحلة القادمة لمواجهة الإرهاب وتوحيد الجهد العربي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربى الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة فى المنتدى، حيث وجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربى الاستخبارى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتى الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة فى هذا الشأن.