إسرائيل تناقش استعدادها لهجوم محتمل ضد إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش الليلة استعداد إسرائيل لهجوم محتمل ضد إيران.

وقالت قناة ”كان“ العبرية: ”إن نتنياهو ومسؤولين كبار في وزارتي المالية والجيش ناقشوا تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران“.

وطالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية لهذا الهجوم حوالي 3 مليارات شيكل (٩٠٠ مليون دولار)، لكن وزارة المالية الإسرائيلية قالت: ”إن هذا المبلغ يمكن توفيره للهجوم، إذا تم التخفيض في ميزانية الدولة بمكان آخر“.

ووفق القناة العبرية، فقد اقترحت وزارة الدفاع استخدام الأموال المتراكمة في صندوق ضريبة الأملاك، والبالغة مليارات الشواكل، رغم أنها مخصصة لإعادة التأهيل والتعويض في حال الحرب أو الزلازل، لكن وزارة المالية رفضت المقترحين، وسيكون القرار النهائي لرئيس الوزراء نتنياهو.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الأسبوع الماضي بأنه أمر الجيش بإعداد خطة لهجوم محتمل على إيران هذا العام.

ويعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ”الكابينت“ ​​اجتماعه غدا الأربعاء.

وسيجري مناقشة التوترات مع إيران في الكابينت لأول مرة منذ دخول إدارة بايدن الحكم.