إصابات فيروس كورونا حول العالم تلامس 104 ملايين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، حاصدا ًأرواح أكثر من 2 مليون شخص، منذ تفشيه في أواخر شهر ديسمبر في عام 2019.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 103 ملايين و931 ألفا و497 إصابة، الثلاثاء.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و247 ألفا و715 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 75 مليونا و731 ألفا و200 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أدنى مستوى إصابات في الصين

أظهرت البيانات الرسمية أن الصين سجلت أقل عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ شهر، مما يشير إلى تراجع أسوأ موجة انتشار في البلاد منذ مارس/آذار 2020 قبل عطلة رئيسية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنها سجلت 30 إصابة في البر الرئيسي، الإثنين، نزولا من 42 إصابة في اليوم السابق وهو أقل عدد إصابات منذ تسجيل 24 إصابة في الثاني من يناير/ كانون الثاني.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89594 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

موقف أوروبي ضد أسترازينيكا

أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين أنها ستغيّر استراتيجيتها لحملة التلقيح المبكرة ضدّ “كوفيد-19″، بحيث تخفض اعتمادها على أسترازينيكا، وذلك بعد تخلف الشركة البريطانية-السويدية عن التزامها بتسليم الجرعات المتّفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة إدارة الصحة في المفوضية ساندرا غالينا أمام البرلمان الأوروبي إن الشركة ضمنت تسليم 25 بالمئة فقط من أكثر من 100 مليون جرعة تعهّدت بها، لافتة إلى أنّ هذا يمثل “مشكلة حقيقية” لدول التكتل الـ27.

وأضافت أن ” أسترازينيكا كان سيشكل اللقاح الجماعي للربع الأول”، أي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، لكنّها اعتبرت عدم قدرة أسترازينيكا “على تسليم الكميات المنصوص عليها في العقد أمراً إشكالياً لكل الدول الأعضاء”.

وأكّدت غالينا أنّ المفوضية تتطلّع الآن إلى اللقاحات التي تصنعها شركتا بيونتيك/فايزر وجونسون أند جونسون لردم الفجوة.

ارتفاع وفيات البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24591 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، الإثنين، و595 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا.

وسجلت البرازيل في المجمل تسعة ملايين و229322 إصابة بكوفيد-19 و225099 حالة وفاة.