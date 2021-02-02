الأنشطة المينائية.. ارتفاع حركة الرواج التجاري بنسبة 5,1 بالمائة حتى متم 2020

جدة - عبدالحي حسين - بلغ الحجم الإجمالي لحركة الرواج التجاري على مستوى الموانئ ، التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ، 92,5 مليون طن، حتى متم عام 2020، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها .

وذكرت الوكالة الوطنية للموانئ، في نشرة لها، أنه حسب نوعية التدفق، فإن ما تم تسجيله يظهر ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في الواردات، وهو ما يفسر على وجه الخصوص الزيادة في واردات الحبوب (زائد 34,4 بالمائة)، والسكر (زائد 8,9 بالمائة)، وأعلاف الحيوانات (زائد 3,4 بالمائة)، والفحم (زائد 3,1 بالمائة)، والأمونياك (17,5 بالمائة)، وحامض الكبريت (زائد 29,6 بالمائة)، والكبريت (زائد 8,8 بالمائة).

كما أن الصادرات سجلت، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 7,6 بالمائة ، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الانتعاش القوي المتعلق بحركة الأسمدة (34,4 بالمائة).

ويبين توزيع حركة الرواج، أن موانئ المحمدية والدار البيضاء والجرف الأصفر تؤمن حوالي 77.7 بالمائة من حركة رواج الموانئ، التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ.