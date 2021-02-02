الجزائر.. مشجعو فريق كرة قدم يقتحمون مقر “سوناطراك”

جدة - عبدالحي حسين - تعرض مقر شركة “سوناطراك” الجزائرية للمحروقات، الأكبر في البلاد، الإثنين، إلى اقتحام وأعمال تخريب من مشجعي فريق كرة قدم تموله الشركة، إثر شائعات عن عدم دفع رواتب اللاعبين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مسجلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من مشجعي نادي “مولودية الجزائر”، يقتحمون المقر العام لشركة “سوناطراك” (حكومية) الواقع بمنطقة حيدرة، في العاصمة.

وحطم المقتحمون البوابة الحديدية الرئيسية للمقر وألقوا حجارة تجاه مبنى الشركة الزجاجي ما أدى إلى تحطم أجزاء منه، قبل أن تطوق عناصر الشرطة المكان، حسب ما ظهر في مقاطع الفيديو.

ومنذ عقود تمول شركة “سوناطراك” العملاقة فريق مولودية الجزائر لكرة القدم، كما تمتلك أندية في رياضات أخرى على غرار السلة، والطائرة، واليد، وألعاب القوى.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من طرف “سوناطراك” أو الشرطة حول الحدث.

لكن مصدر من الشركة، قال للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: “الحدث تسبب بخسائر مادية في مقر الشركة، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف العاملين”.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة فريق “مولودية” الجزائر عبد الناصر ألماس، لوسائل اعلام محلية: “مجموعة من أنصار النادي اقتحمت مقر سوناطراك بتحريض من أطراف (لم يسمها)”.

وأضاف: “هذا التصرف كان بسبب انتشار معلومات غير صحيحة بعدم دفع رواتب اللاعبين وتأخر الأموال من طرف ممول النادي (شركة سوناطراك)”، دون مزيد من التفاصيل.

ويحتل النادي المرتبة الرابعة في الدوري الجزائري بـ 19 نقطة من 10 مباريات، بفارق 5 نقاط عن المتصدر وفاق سطيف الذي لعب 11 مباراة.